شكرا لبحثكم عن خبر فورد F-150 موديل 2021 تقفز للمستقبل بنسخة هايبرد وتصميم جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد طول انتظار، تم تدشين بيك اب فورد F-150 موديل 2021 أخيراً لتأتي مع الكثير من التحديثات المهمة مقارنةً بالموديل الحالي.

تصميم فورد F-150 2021

لم يتغير الشكل الخارجي لبيك اب F-150 كثيراً مقارنةً بالموديل الحالي، ولكن رغم ذلك، يجب ملاحظة أن هيكل الموديل الجديد يأتي مصنوعاً من ألومنيوم ذو قوة تحمل عسكرية، مع مصابيح أمامية جديدة وغطاء محرك بمنافذ تهوية مدمجة ورفارف عريضة، وذلك إلى جانب عجلات وإطارات أكبر، اضافة الى ما لا يقل عن 11 خيار لشكل الشبك الأمامي حسب الفئة والنسخة.

إضافة لذلك، تركز فورد على زيادة الديناميكية الهوائية عبر استخدام شبك أمامي ديناميكي قادر على الحركة تلقائياً لتقليل مستوى مقاومة الهواء، وذلك بمساعدة باب الصندوق الخلفي المصمم هندسياً لتحسين كفاءة استهلاك الوقود من خلال جعل البيك اب أكثر ديناميكية.

تقنيات فورد F-150 2021

حصلت الداخلية على عدد كبير للغاية من التحديثات، ما يشمل إضافة شاشة عدادات قياسية حجم 4 بوصة أمام السائق، فيما يوجد كذلك شاشة لمسية قياس 8 بوصة، وهناك خيار الحصول على شاشة 12 بوصة مع شاشة عدادات رقمية قياس 8 أو 12.3 بوصة بالفئات الأعلى مع دعم تحديثات عبر الهواء.

هناك خيارين للأنظمة الصوتية الراقية من B&O، حيث يأتي الأول مع 8 مكبرات صوت، بينما يأتي الثاني مع 18 مكبر صوت وراديو عالي الدقة.

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يتميز فورد F-150 2021 بنظام SYNC 4 للترفيه المعلوماتي الذي يدعم أنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وSYNC AppLink وتطبيقات Waze و Ford والأوامر الصوتية من اليكسا.

مقصورة فورد F-150 2021

تم تصميم الكونسول الوسطي ليصبح أعرض بشكل ملحوظ كي يسهل استخدامه كمنصة عمل أو مكتب صغير لكتابة وتوقيع مختلف المستندات، أو استخدام اللاب توب لأداء بعض الأعمال أثناء التوقف، مع مقاعد تدعم الميل للخلف والطي بشكل كامل ووجود 10 وضعيات لضبط المقاعد الأمامية بأكثر شكل مريح للركاب.

الأمان

تأتي فورد F-150 موديل 2021 مع حزمة أمان Co-Pilot360 2.0 التي تضم مساعد ما قبل الاصطدام مع مكابح طوارئ ورصد المشاة، كاميرا رؤية خلفية مع مساعد سحب، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، مساعد قيادة شبه ذاتي على الطرق السريعة متصل بكاميرا مواجهة للسائق لتعقب وضعية الرأس واتجاه رؤية السائق كي يتم التأكد من أنه منتبه للطريق.

المحرك

هذا ويأتي المحرك الجديد كلياً من نوع V6 هايبرد سعة 3.5 لتر المعتمد على محرك EcoBoost المعروف ومولد كهربائي بقدرة 47 حصان، فضلاً عن ناقل SelectShift أوتوماتيكي من 10 سرعات مع دعم تقنية الكبح المجدد للطاقة، ويسمح كل ذلك بالقيادة لمسافة 1130 كم تقريباً على خزان وقود واحد، مع قدرة سحب قصوى 5443 كجم.

