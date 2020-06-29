شكرا لبحثكم عن خبر تسريبات: متنفذون يدرجون أقاربهم في كشوفات المرتبات لموظفي مصافي عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سربت مصادر عاملة في وزارة المالية وأخرى في مصافي عدن أن رواتب موظفي المصفاة تعثرت لشهرين عقب قيام قيادات عسكرية وأخرى متنفذة بإدخال عشرات الأسماء من أقاربها ضمن كشوفات مرتبات المصافي بصورة غير قانونية.
وأشارت المصادر لصحيفة عدن الغد أن وزارة المالية فوجئت برفع كشوفات مرتبات تتضمن أسماء عشرات أشخاص طلب من وزارة المالية ضمهم إلى قوام كشوفات مرتبات موظفي المصفاة.
وجميع من تمت إضافتهم أقارب قيادات ظهرت عقب حرب 2015.
وتسببت هذه الإشكالية بتأخر صرف المرتبات الخاصة بموظفي المصافي حيث ترفض وزارة المالية اعتماد هذه الاسماء.
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