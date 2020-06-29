شكرا لقرائتكم خبر عن الجاليات اليمنية تفقد احد مسؤوليها في السعودية ...صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الاحد، مسؤول الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية بمنطقة حائل. ونعت السفارة اليمنية بالمملكة ممثلة بالسفير شائع الزنداني، وفاة الشيخ عبدالهادي الغزالي مسئول الجالية اليمنية بمنطقة حائل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements عـــــاجل : قناة المسيرة تفاجئ الجميع وتقطع جميع برامجها وتعلن هذة الانباء من وسط مارب (تفاصيل) اخطر دولة في الشرق الأوسط وعلى الجميع الحذر منها وإسرائيل تكشف إسم الدولة وقال السفير الزنداني، إن الشيخ الغزالي كان قدوةحسنة في عمله الاجتماعي وحسه الوطني والإنساني مع المقيمين بحائل. ولم تشير برقية العزاء التي نشرتها السفارة اليمنية على صفحتها بتويتر إلى أسباب وفاة الغزالي.

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