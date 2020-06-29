شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة دولية تكشف عن رقم غير مسبوق لاصابات فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، انتشار واسع للأوبئة والحميات الفيروسية وتفشي كبير لفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة المئات حتى الآن في ظل تكتم من الخوثي عن الأعداد الحقيقة لضحايا الوباء.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر طبية في صنعاء، إصابة أكثر من ربع مليون يمني، بمرض الملاريا خلال الأشهر الستة الماضية، وسط انهيار في الخدمات الطبية ومعاناة من تبعات فساد الحوثيين في التعامل مع مخصصات مكافحة الأوبئة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ونقلت “الشرق الأوسط” عن المصادر قولها إن “الأمراض الوبائية المدارية وعلى رأسها الملاريا لا تزال تشكل تهديداً حقيقياً لحياة اليمنيين، خصوصاً مع استمرار موسم الأمطار المصحوب بانتشار البعوض الناقل للمرض في المناطق الخاضعة للجماعة الانقلابية”، مشيرة إلى أن المدن التي اجتاحها مجدداً مرض الملاريا هي إب وعمران وذمار وصنعاء ومناطق متفرقة من الحديدة والسواحل المجاورة لها في حجة.

وبحسب الصحيفة، فإن سلطات الحوثيين الطبية، تلقت منذ مطلع العام الحالي بلاغات عبر المكاتب والمرافق الصحية في 7 محافظات خاضعة لسيطرتها تؤكد تسجيل أكثر من 260 ألف حالة إصابة جديدة بالملاريا، منها 20 ألف حالة وفاة معظمها من الأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل، وفق الصحيفة,

وتوقعت مصادر طبية في صنعاء أن تكون الأرقام الفعلية لحالات الإصابة بالملاريا أكثر من الحالات المبلغ عنها والتي اعتمدت على بعض تقارير الترصد الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض.

وأشارت تلك التقارير إلى أن الحديدة تصدرت المرتبة الأولى في معدل الإصابات بالملاريا خلال تلك الفترة، تلتها محافظة إب في المرتبة الثانية، ثم محافظة حجة، وكل من صنعاء وعمران والمحويت وذمار التي سجلت تباعاً المراتب الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن الأسباب الرئيسية لانتشار الأوبئة في مناطق سيطرة الحوثيين تعود لانهيار الوضع الصحي بعد نهب الحوثيين مخصصات ثلاثة برامج وصناديق خاصة بمكافحة الأوبئة والأمراض من بينها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.