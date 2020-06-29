مصادر خاصة تكشف عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل ال سبيعان في مأرب (صور)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



كشفت مصادر مطلعة عن الجهات المتورطة في ارتكاب جريمة ال سبيعان بمحافظة مأرب.

وقالت المصادر في تصريحها لـ”الخليج 365” أن مجاميع مسلحة تابعة لال هيان أقدمت مساء أمس الأحد على مهاجمة منزل المواطن محسن سبيعان وذلك بمعيه عناصر من تنظيم داعش.

وأشارت الى أن العناصر التكفيرية بقيادة المرتزق سعيد بن هيان باشرت الهجوم كذلك على بقية منازل ال سبيعان مستخدمين الاسلحة الثقيلة والدبابات.

واتهمت المصادر ال هيان ومرتزقة من الدماشقة بقيادة المرتزقة سالم سمران بارتكاب الجريمة، كما اتهمت المسلحين التابعين للمدعوان عبدالله بن شودق وحمد بن شودق باستقدام العناصر التكفيرية الى المنطقة للمشاركة في جريمة القتل البشعة التي ادت الى استشهاد سبعة من اسرة ال سبيعان بينهم اطفال، ومن بين الشهداء :

محسن سبيعيان

حمد سبيعيان

محمد سبيعيان ونجله

وكانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب ادانت جريمة قتل آل سبيعان في وادي عبيدة والتي راح ضحيتها سبعة شهداء بينهم الشيخ محسن سبيعان وستة من إخوته وأبنائهم.

وأوضحت السلطة المحلية في بيان لها أن مجاميع من المرتزقة تابعة لحزب الإصلاح هاجمت بالمدرعات والدبابات منطقة الخشعة السفلى في وادي عبيدة وشنت قصفا مكثفاً على المنطقة الآهلة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين من آل سبيعان بينهم أطفال.

وأشار البيان إلى أن المرتزقة أحرقوا منازل آل سبيعان ونهبوا محتوياتها، في جريمة خطيرة تضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان ومرتزقته بحق أبناء مأرب.

ودعا البيان قبائل مأرب لإدانة هذه الجريمة الوحشية والوقوف صفاً واحداً ضد إجرام مليشيا حزب الإصلاح المدعومة من تحالف العدوان وتحرير المحافظة من دنس الاحتلال السعودي.