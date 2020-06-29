شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنانة "حلا شيحة " التي اعلنت التوبة وارتدت الحجاب.. شاهدو كيف عادت للفضائح بقوة.. صور عارية لم يتخيلها احد !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بعد ان ظهرت بجلسة تصوير وُصفت بالجريئة والفاضحة .

وخرجت حلا شيحة عن صمتها وهي التي اعلنت قبل أشهر قليلة التخلي عن الحجاب والعودة للتمثيل مرة أخرى توضّح لمنتقديها بأن ملابسها الجريئة حرية شخصية ليس لها علاقة بالدين أو العبادات .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فأذهلت لجنة التحكيم من شدة جمالها .. الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح .. شاهد الفيديو

• هل تذكرون الفنانة "حلا شيحة " التي اعلنت التوبة وارتدت الحجاب.. شاهدو كيف عادت للفضائح بقوة.. صور عارية لم يتخيلها احد !!

• بعد الفاجعة التي هزت "آل سعود" يوم أمس ..السلطان هيثم بن طارق يبعث برسالة عاجلة للملك سلمان !!

• مفاجآت لم يكن أحد يتخيلها حدثت للفنانة ياسمين صبري بعد زواجها من ابوهشيمة .. انقلبت حياتها رأسا على عقب بعد انتشار هذة الفضيحة ..شاهد

• تسريب فيديو محرج لمذيعة الجزيرة غادة عويس .. والأخيرة تعترف: ما فعلته لا يدعو للخجل

• صور صادمة لنجمة مسلسل باب الحارة الفنانة الجميلة "شمس الملا" وهي عارية بين احضان حبيبها.. شاهد

• هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة

• كأنها حورية من الجنة : فنانة تركية تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو

• محمد بن سلمان يختار فتاة سعودية شديدة الجمال لحراسته .. ظهرت لأول مرة وكأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بسحر عيونها .. شاهد

• أسد يعاشر امرأة متزوجة لمدة 7 أيام .. وعندما حقق حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. شاهد الفيديو

Advertisements

• تسريب فيديوهات إباحية لأحمد ابو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري .. فضيحة مدوية ليس لها مثيل ..شاهد

• أسد مفترس يلتهم 135 شخص و70 غزال .. وعندما داهمت الشرطة كوخة وجدت مفاجأة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد الفيديو)

• فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد

• ظهور صارخ كأنها حورية من الجنة .. شاهد الملابس المثيرة التي ارتدتها مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" في آخر اطلالة لها ... (صور)

• شاهد ماذا كانت تفعل الكويتية "غدير السبتي" والعمانية "بثينة الرئيسي" في حمام السباحة عاريتان.."فيديو صادم"

• تسريب فيديوهات إباحية لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

• مرت من أمامة بجسد مغري فلم يتحمل ذلك...لحقها الى عقر دارها ليدخل عليها..الفنان "جاستن بيبر" في فضيحة جديدة..(صور).

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

وقالت حلا شيحة وفق ما نقل موقع ارم نيوز إن لها جمهورها الكبير الذي يحبها ويقدرها بعيدًا عن توظيف الأمور في حروب شخصية“ .

وتابعت حلا شيحة : ”الدين مش ترهيب أو بالعافية، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكًا للحقوق والحريات الشخصية“.

وأكدت حلا شيحة، أنها تمارس حياتها بحرية واقتناع بعيدًا عن الغلو والتشدد أو فرض رأيها أو اتجاهاتها على أحد، مشددة على ”ضرورة احترام حياة الإنسان الخاصة وعدم توجيه تجريح أو توبيخ لها، لأن الدين الإسلامي حض الجميع على احترام حرية الإنسان وعدم التعدي عليها“.

وأوضحت أنها تراجع نفسها وتحاسبها في كل الأوقات، مطالبة الجميع بـ“احترام حريتها الشخصية“ رافضة التطاول أو التجاوز في حقها.

ووعدت حلا جمهورها بمواصلة أعمالها الجيدة لتكون عند حسن ظنهم بها، مطالبة بعدم ترديد الشائعات أو ملاحقة الاتهامات الباطلة التي تؤذيها كثيرًا.