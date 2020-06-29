شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجآت لم يكن أحد يتخيلها حدثت للفنانة ياسمين صبري بعد زواجها من ابوهشيمة .. انقلبت حياتها رأسا على عقب بعد انتشار هذة الفضيحة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لم تظهر الفنانة المصرية ياسمين صبري بهذه الرفاهية كما تظهر عليها حاليًا وذلك منذ زواجها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وفق متابعين، فأصبحت الفنانة تحرص على مشاركة الجمهور بعضا من جوانب حياتها مع شريكها والتي بدا عليها الاستقرار ومتانة علاقتهما وفخامتها.

تفاصيل حياة ياسمين صبري بعد زواجها من أبو هشيمة، وحالة الترف التي تعيشها أصبحت محط اهتمام الجمهور رغم أن هذه الأجواء التي تعيشها بعد ارتباطها ليست بالجديدة عليها فهي قد نشأت وسط عائلة مرموقة، تعد من أكبر العائلات الثرية في مدينة الإسكندرية.

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ورصد الجمهور أجواء رفاهية ياسمين صبري، فقد أصبحت لديها طائرة خاصة، البعض قال إنها هدية من زوجها والآخر أكد أنها لأبو هشيمة ووضعها تحت تصرفها، وقد أطلت بها الفنانة في شهر مايو الماضي أثناء سفرها إلى مدينة الجونة وظهرت وهي تتأمل المنظر من النافذة، مرتدية فستانا ناعما مزينا بالورود.

كما أطلت الفنانة في بداية شهر مايو الماضي أيضًا من داخل قصر الزوجية ووثقت الصور ومقاطع فيديو فخامته، وقيل إنه أحد أفخم القصور في القاهرة من حيث المساحة والتصميم، ويحتوي على حديقة كبيرة وصالة ألعاب رياضية.

وحاليًا تعيش الفنانة في إجازة شهر العسل مع زوجها داخل قصرهما في منطقة الساحل الشمالي، حيث يطل على بحيرة خاصة بجانب البحر، وشاركت الجمهور بالعديد من الصور التي تعكس الأجواء التي تعيشها في هذه المنطقة.



استمرار الحالة الرفاهية، وثق مقطع فيديو الفنانة وهي تقود سيارتها على أحد الطرقات السريعة، فيما ظهر بعض المعجبين وهم ينادون عليها، وجذبت فخامة السيارة الجديدة الأنظار، وتساءل الجمهور عن ثمنها، وقال البعض إنها هدية من زوجها أبو هشيمة.

وأطلت ياسمين صبري كذلك برفقة زوجها عندما اصطحبها على متن يخت لقضاء عطلة في جزيرة خاصة، خلال شهر العسل الذي يقضيانه، فأبهرت الصورة الجمهور والتي رجح بعضهم أنه قد تم التقاطها بواسطة طائرة أبو هشيمة الخاصة.

أما بالنسبة لإطلالاتها فقد ظهرت الفنانة في العديد من الصور مرتدية فساتين واكسسوارات باهظة الثمن، وأطلت في إحداها وهي ترتدي ساعة قدر ثمنها بـ 29 ألفا و300 دولار أي ما يوازي نصف مليون جنيه مصري.

الفنانة بدورها حاولت الرد على اتهامها بأنها ارتبطت بأبو هشيمة نظرًا لثروته الكبيرة، وأكدت أنها أحبته لأنه واثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية، كما أنها وجدت فيه الكثير من الأمور المشتركة بينهما، وطالبت الجمهور بالتوقف عن إثارة الشائعات الكاذبة التي يتم تداولها منذ ارتباطهما.