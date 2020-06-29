مأرب: إتلاف كمية من المشروبات الغازية المستوردة غير الصالحة للاستخدام

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، اليوم، كمية من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستخدام، وذلك بحضور وكيل المحافظة عبدالله الباكري.
وقال مدير المكتب ياسر الحاشدي، إن الشحنة تتكون من (5500) كرتون من المشروبات الغازية المتنوعة المستوردة، تم ضبطها على مقطورتين قبل دخولها عاصمة المحافظة وتقدر قيمتها بنحو 14 مليون ريال.
وأشار إلى أن هذه الكمية المتلفة من المشروبات الغازية فسدت أثناء الحجر بالمنفذ اليمني مع عمان وتعرضها للشمس.
وأشاد الوكيل الباكري بالجهود التي يبذلها مكتب الصناعة في حماية المستهلك من ضعيفي النفوس من التجار، واستغلالهم الوضع سواء ببيع مواد منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات وتضر بصحة المستهلك، أو المغالاة في الأسعار والاحتكار.
وشدد الباكري على ضرورة مضاعفة الجهود في مراقبة السوق المحلية وعدم التهاون في ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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