شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في حيران بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف، مساء اليوم الإثنين، 29/حزيران/2020، أهدافا حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا عسكرية للمليشيا في مديرية حيران بالمحافظة. وأكدت أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من الأماكن المستهدفة بالقصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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