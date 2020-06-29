التحالف يشن 11 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في مجزر بمأرب وسقوط قتلى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 29/حزيران/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 11 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الزي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية

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