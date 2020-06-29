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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 11 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في مجزر بمأرب وسقوط قتلى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
الخليج 365 ـ مأرب
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 29/حزيران/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 11 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الزي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية
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