شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : انباء عن انتحار زوجة الملك بشكل مفاجئ والحزن يعم ارجاء المملكة.. والسبب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فُجع الأردنيين اليوم بعد ان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن انتحار الأميرة رانيا زوجة ملك الاردن بشكل مفاجئ في العاصمة عمان .

وقد أوضح المكتب الإعلامي للأميرة رانيا ، اليوم ، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن انتحارها بسب تفاقم ضغوطات وأزمة عائلية مرت بها دون انت تتضح للأردنيين . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكد المكتب أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الاميرة خلال الأيام الأخيرة .