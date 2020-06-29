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إقالة قائد عسكري بارز من أولويات تنفيذ اتفاق الرياض الاسم

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر حكومية مطلعة، إن المفاوضات السياسية الأولية التي تجري بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في العاصمة الرياض، ناقشت تغير قائد عسكري في الجيش انحاز مؤخرا الى الانتقالي ضد الحكومة الشرعية.

وأضافت المصادر، أن الحكومة الشرعية طالبت بتغيير قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن العمري، من أولويات تنفيذ الشق السياسي لاتفاق الرياض، والذي انحاز في الاحداث الأخيرة لمليشيا الانتقالي ضد الشرعية .    شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

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وبدأت أمس الأحد، مشاورات سياسية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وذلك لمناقشة آلية تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الجانبين في نوفمبر من العام الماضي برعاية المملكة العربية السعودية.

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