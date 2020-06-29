شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء تغسيل الميت ..فجأة يعود إلى الحياة والمُغسل يُصاب بصدمة وكأن صاعقة تنزل عليه "شاهد" والان مع التفاصيل

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