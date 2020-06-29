شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عريس سعودي في ليلة الدخلة وهروب المدعوين.. والسبب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:55 مساءً - ألقت قوات الشرطة السعودية القبض على عريس سعودي في ليلة الدخلة، وأحالته مع مسؤول إحدى قاعات الأعراس وطرف ثالث إلى التحقيق لأخذ إفادتهم في الوقت الذي انتفض فيه جميع المدعوين وغادروا المكان.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية فإن السلطات الأمنية في منطقة عسير لاحظت مساء أمس تجمعا كبيرا في إحدى قاعات الأفراح بمحايل، بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصًا في المناسبات في إجراء احترازي لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

جديد الخليج 365

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ويُتوقَّع أن تطبِّق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير، بينها 36 حالة بمحايل.