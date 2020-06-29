شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما الأفضل المرأة القصيرة أم الطويلة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:55 مساءً - كشفت الدراسات الحديثة أن العلاقة عكسية بين طول المرأة والرجل في نجاح العلاقة الزوجية. أي أن المرأة قصيرة القامة تحقق رضاً وإشباعاً أكثر للزوج في العلاقة الزوجية.

ويؤكد الخبراء أيضاً أن المرأة القصيرة تتمتّع بجاذبية أكبر في عيون الرجل، وذلك بسبب الصورة المترسخة في أذهان الكثيرٍ من الرجال بأنها يجب أن تكون أقل حجماً منهم.

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حيث يشعر الرجل مع المرأة القصيرة القامة بالإشباع والقوة وقدرته على السيطرة خلال العلاقة الحميمة بشكل مختلف تماماً عن شعوره مع المرأة طويلة القامة.

ويعود ذلك أيضاً إلى أن الرجل يشعر بداخله وبشكل لاشعوري أن المرأة القصيرة القامة تتمتّع بخصوبة أكبر من الطويلة، من حيث الإنجاب والولادة. وذلك لأنها تصل إلى مرحلة البلوغ بفترة تسبق المرأة الطويلة بينما تستنفد الطويلة طاقتها في النمو البدني أكثر من الخصوبة.

وأظهرت الدراسات أيضاً أن الرجل لا يفضل أيضاً الزواج من المرأة المتساوية معه من حيث الطول، فعلى حد قولهم أنهم لن يشعروا معها بالارتياح خلال العلاقة، حيث سيفتقدون الإحساس بالقوّة والتميّز كما تفقد هي الشعور بالأمان مع رجل أقصر منها .