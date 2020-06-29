هوك: إيران تستمر بضخ الأسلحة في المنطقة وزعزعة الاستقرار باليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إن قادة إيران يرفضون الدبلوماسية ويزيدون من انعدام الاستقرار.

وأضاف: نرى السعودية والإمارات تستثمران لمستقبل أفضل لشعبيهما بخلاف إيران. Advertisements وتابع: إيران تستمر بضخ الأسلحة في المنطقة وزعزعة الاستقرار في اليمن. وزاد: إذا لم يتم تجديد حظر الأسلحة ستشكل إيران تهديدا أكبر لحركة الملاحة.

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