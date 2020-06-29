- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تجمعات حوثية في البيضاء وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 29/حزيران/2020، غارات على تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بسبع غارات تجمعات للمليشيا في جبهة قانية.
وأكدت المصادر أن القصف اسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية.
وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف تجمعات حوثية في البيضاء وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.