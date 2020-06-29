التحالف يقصف تجمعات حوثية في البيضاء وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 الخليج 365 ـ البيضاء شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 29/حزيران/2020، غارات على تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بسبع غارات تجمعات للمليشيا في جبهة قانية. Advertisements وأكدت المصادر أن القصف اسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية. وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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