- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد 3 مواطنين بقصف حوثي في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
قالت مصادر محلية إن ثلاثة مواطنين استشهدوا إثر استهداف مليشيات الحوثي الانقلابية سيارة كانت تقلهم في منطقة قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وذكرت المصادر أن مسلحي ميليشيا الحوثي استهدفوا سيارة تابعة لأحد مالكي مناحل العسل بقذيفة أثناء قيامه برفقة اثنين من العاملين معه بنقل صناديق النحل الى سيارته.
وأضافت المصادر أن مالك مناحل العسل كان يريد نقل صناديق النحل الى مكان بعيد عن مناطق الاشتباكات فيقانية.
ولفتت المصادر أن مالك مناحل العسل والعاملين الاثنين - لم تعرف هوياتهم بعد - لقوا حتفهم بعد احتراق وتدمير سيارتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد 3 مواطنين بقصف حوثي في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.