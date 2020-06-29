استشهاد 3 مواطنين بقصف حوثي في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

قالت مصادر محلية إن ثلاثة مواطنين استشهدوا إثر استهداف مليشيات الحوثي الانقلابية سيارة كانت تقلهم في منطقة قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وذكرت المصادر أن مسلحي ميليشيا الحوثي استهدفوا سيارة تابعة لأحد مالكي مناحل العسل بقذيفة أثناء قيامه برفقة اثنين من العاملين معه بنقل صناديق النحل الى سيارته.

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وأضافت المصادر أن مالك مناحل العسل كان يريد نقل صناديق النحل الى مكان بعيد عن مناطق الاشتباكات في‎قانية.

ولفتت المصادر أن مالك مناحل العسل والعاملين الاثنين - لم تعرف هوياتهم بعد - لقوا حتفهم بعد احتراق وتدمير سيارتهم.