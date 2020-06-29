شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة تعادل 46 مليون ريال يمني لأنه رفض خدمة زبونة تعرف على قصة هذا الشاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل ن شاب، يعمل في أحد مقاهي "ستاربكس"على تعاطف الآلاف وعلى مبلغ قدره 63 ألف دولار، أي مايعادل أكثر من 45 مليون ريال يمني بعدما اعتذر عن خدمة إحدى الزبونات التي رفضت ارتداء القناع الواقي من الأمراض في سان دييغو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية

الزبونة أخذت صورة له ونشرتها على صفحتها على "فيس بوك" وكتبت "هذا لينين من ستاربكس، رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي قناعاً. في المرة القادمة سأتصل بالشرطة وأحضر إعفاء طبياً". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وحصلت التدوينة على متابعة الآلاف، بعد أن تشاركها العديد من المعلقين.

وأثارت الحادثة تفاعلاً كبيراً على المنصات الاجتماعية، لكن عوض أن تحدث الأثر الذي كانت ترجوه الزبونة، حظي الشاب بمساندة أغلب المتابعين على الفضاء الأزرق وعلى "تويتر".

ورداً على ما اعتبره ناشطون محاولة السيدة تشويه صورة الشاب، أطلق أحد المتابعين حملة لجمع التبرعات للشاب وتعويضه عن الضرر الذي تسببت له فيه التدوينة.

ولم تتوقف التبرعات منذ بداية الأسبوع ليبلغ مجموع المنح يوم السبت نحو 63 ألف دولار.

وفي مقطع فيديو نشر عبر "فيس بوك"، شكر فيه غوتيريز المتبرّعين، مشيراً إلى أنّه سيستخدم الأموال لتحقيق حلمه بأن يصبح راقصاً محترفاً.