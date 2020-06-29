شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة للجميع العسيب اليمني يتدخل في تصاميم فساتين النساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة أكدت عدم احتكار الرجال للعسيب قامت المصوره المتالقة اروى القوسي بالتقاط صورة للزي اليمني ممزوج ببعض من التغيرات الخاصة التي طرأت عليه وابرزها العسيب "حزام الجنبية" الرجالي الأصيل. . الصورة التي نشرتها القوسي حصلت لاقت تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements اخطر دولة في الشرق الأوسط وعلى الجميع الحذر منها وإسرائيل تكشف إسم الدولة

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