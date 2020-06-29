شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يختطفون المجنون الذي ظهر في يده العلم اليمني ويهتف " تحيا الجمهورية وتسقط الحوثية " من قلب العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" اخطر دولة في الشرق الأوسط وعلى الجميع الحذر منها وإسرائيل تكشف إسم الدولة Advertisements itemprop="name">اختطفت الحوثي مختلا عقليا، السبت، من حي الحصبة وسط العاصمة صنعاء اطلق هتافات ضد الجماعة . واكد شهود عيان اختطاف الحوثي لمختل عقلي من حي الحصبة أثناء ترديده هتافات "تحيا الجمهورية اليمنية، تسقط الحوثية".

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