شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زوج يرتكب جريمة مروعة بحقّ زوجته.. لهذا السبب الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزّت جريمة قتل مروّعة مدينة الجيزة المصرية، بعدما اقدم زوج على قتل زوجته بسبب رفضها ممارسة العلاقة الحميمة معه .

وعثر على جثة المجني عليها مصابة بجرح قطعي طولي بفروة الرأس و6 جروح غائرة بالجبهة بعد اعتداء الزوج عليها بآلة حادة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وجرى تشكيل فريق بحث نجح في التوصل لمكان اختباء المتهم لدى أقاربه بمحافظة الدقهلية، وضبطه.

وعرض المتهم على القاضي، وفي هدوء تام اعترف بتفاصيل جريمته قائلا: “كنت عايز آخد حقي الشرعي منها وهي رفضت.. وكل يوم كانت بترفض.. استمرت أسبوع على الرفض مسكت حديدة وضربتها لحد ما ماتت”.

وأصدرت المحكمة قرارا بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.



