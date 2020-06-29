شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يثير موجة من السخرية في مواقع التواصل و يتوقع سقوط أردوغان خلال عام.. و نشطاء يردون ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجددًا يثير نائب قائد شرطة دبي موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته المنتقدة للنظام التركي وتوقعاته بأنه سيسقط خلال عام واحد.

خلفان قال في تغريدة له بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سوف يسقط سياسيًا ويحترق ويتبخر، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين نشطاء عرب، والذين أعادوا تذكيره بالعديد من تنبؤاته السابقة التي فشلت جميعها.

وكان خلفان قد تنبأ بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر في عام 2018، وسقوط الحوثي في اليمن في 2018، وانتصار العالم الإسلامي عدا إيران في 2018، وتحرير فلسطين بعد 200 عام.

وأكد العديد من النشطاء أنهم سيعيدون تذكير خلفان بهذا التنبؤ في العام المقبل نكاية فيه، مشيرين إلى إستحالة ذلك التنبؤ لوجود حزب سياسي قوي وراء أردوغان وتأييد شعبي واسع.

آخرون قالوا أن من سيسقط هو الحكم الفردي في الإمارات وليس الحكم الديموقراطي في تركيا – وفق وصف النشطاء – مؤكدين أن الإمارات "دولة زجاجية هشة هدفها محاربة الشعوب والحرية والديموقراطية".

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البعض الآخر رأى تغريدة خلفان من منظور آخر، حيث اعتبروها تأكيدًا على الديموقراطية في تركيا، قائلين أنها ربما تتحقق بسبب وجود إنتخابات حقيقية وديوقراطية في تركيا، وليس رئيسًا مدى الحياة كما في بقية الدول العربية .