شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. أول دولة عربية تعلن انتهاء كورونا : الفيروس "نشف ومات" وبلادنا باتت نظيفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الصحة الأردني بأن بلاده خالية من إصابات محلية بفيروس كورونا، وباتت نظيفة، مردفا بأن الفيروس نشف ومات بالأردن.

وقال جابر بان جميع الحالات التي سُجلت قادمةٌ من الخارج، وأن حالات انتقال العدوى التي شهدتها البلاد في بداية الأزمة لم تعد موجودة".

ويذكر ان وزارة الصحة الأردنية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1121، وتوزعت الإصابات العشر الجديدة كالتالي: 7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري.