جمعية CSSW بالمكلا توقع اتفاقية حفر بئر بمديرية حجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

وقعت إدارة جمعية CSSW بالمكلا اتفاقية حفر بئر ارتوازي بوادي سرار بمديرية حجر بحضرموت بتمويل فاعل خير يوم الخميس الماضي، برعاية محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني وبحضور الوكيل الفني للشؤون الفنية رئيس لجنة الأضرار بالمحافظة المهندس أمين بارزيق وإشراف مؤسسة مياه الريف بساحل حضرموت.



وفي كلمة لوكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق أشاد فيها بهذا التدخل وأهميته لمناطق الجول بمديرية حجر ولاسيما في هذا الظرف الصعب الذي خرج فيه المشروع عن العمل بعد تعرضه لكارثة السيول والامطار في إعصار "نيسارجا" في شهر يونيو 2020م،معربا عن شكره لفاعل الخير وجمعية CSSW بالمكلا.

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وخلال التوقيع قال الأمين العام للجمعية الاستاذ أصيل جوبان "أن هذا التدخل جاء وفق دراسات فنية قدمته السلطة المحلية بالمديرية"، وأفاد أن هذا المشروع سيعمل على توفير مصدر للماء بحفر بئر بعمق 150 متر تقديري وسيستفيد منه أكثر من 19890 فرد، مقدما شكره للسلطة المحلية على مساندتها لعملهم وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيقهم في إيصال الخدمة للمستفيدين.

والجدير ذكره أن المنظمة قد تدخلت في بعض المجالات خلال تعرض مديرية حجر للكارثة منها إعادة تشغيل بعض مشاريع المياه التي تعطلت بفعل السيول ووفرت أجهزة فحص مخبرية CBC لبعض المرافق والمراكز الصحية وعملت على توفير السلات الغذائية للأسر المتضررة.

حضر التوقيع أمين عام CSSW بالمكلا الاستاذ أصيل جوبان والمدير التنفيذي والمراكزن المهندس محمد الحدري ومدير قسم المشاريع المهندس نبيل باجري ومدير موسسة المياه المهندس زاهر باخوار والمقاول محمد السليماني