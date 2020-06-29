جائزة مغرية لمن يتعرف على هذه الصورة ...شاهد وانشر لتكسب

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شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" اخطر دولة في الشرق الأوسط وعلى الجميع الحذر منها وإسرائيل تكشف إسم الدولة Advertisements br /> حصل""الخليج 365"" على صورة لشخص موجود في مستشفى الغيضة المركزي أسعف من قبل فاعل خير الى المستشفى قبل ايام وتماثل للشفاء بعد علاجه

المذكور مشلول ومقعد ولا يتكلم ولم يستدل على اي بيانات معه لمعرفة هويته

من يتعرف على هذا الشخص عليه ابلاغ اسرته بالحضور الى مستشفى الغيضة المركزي لاستلامه وله الاجر الكبير فيما سيفعله

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