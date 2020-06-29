شكرا لقرائتكم خبر عن إلى محبي اليمن شاهد هنا صورة اثرية للعاصمة اليمنية صنعاء قبل اكثر من 100 عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للعاصمة اليمنية صنعاء القديمة قبل اكثر من قرن من الزمن . وحصلنا على صورة نادرة تظهر جزء من العاصمة صنعاء قبل أكثر من قرن من الزمن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" اخطر دولة في الشرق الأوسط وعلى الجميع الحذر منها وإسرائيل تكشف إسم الدولة Advertisements وقال المؤرخ شوقي فجيح ، إن الصورة المرفقة هنا ، تعود إلى العام 1909 . وأضاف بأن المشهد الموثق في الصورة من مدينة صنعاء القديمة ..

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.