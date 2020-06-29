شاهد 3 صور للفاجعة التي هزت عدن صباح اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - سقط عدد من الجرحى قبل قليل أثر انقلاب سيارة في خط البريقة بعدن.

وقال مصدر لكريتر سكاي: انقلبت سيارة لرفع القمامة على خط البريقة مما آسفر ذلك عن إصابة عدد من العمال.

وأشار المصدر إلى أن إصابة أحد العمال وصفت بالخطرة.

وتحصل كريتر سكاي على صور خاصة لحظة وقوع الحادث. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" اخطر دولة في الشرق الأوسط وعلى الجميع الحذر منها وإسرائيل تكشف إسم الدولة Advertisements

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