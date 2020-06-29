شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : قبائل مأرب تنتفض ومواجهات عنيفة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بإندلاع إشتباكات عنيفة بين قوات التحالف ومسلحين قبليين في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، والتي تعد أقرب المناطق إلى مدينة مأرب عاصمة المحافظة من الجهة الشمالية الغربية.

وقالت المصادر إن الإشتباكات المسلحة بين أبناء القبائل وقوات التحالف إحدى النقاط الأمنية بمديرية ‎مدغل أدت إلى مقتل أحد عناصر المرتزقة بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى من الجانبين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكدت المصادر بأن الإشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لا تزال مستمرة حتى اللحظة، مضيفةً أن الطرفين قاما بإرسال المزيد من الأفراد والآليات إلى منطقة الإشتباك، مشيرة إلى أن المواجهات ستسجل المزيد من التصعيد وإمتدادها إلى مناطق جديدة في مديرية مدغل خلال الساعات القادمة.

وبحسب المصادر فإن طيران التحالف شن ساعة سبع غارات على مسلحي القبائل في مديرية مدغل وصلب بمديرية مجزر غربي مأرب لإنقاذ مرتزقته بعد أن حاصرها مسلحو القبائل في أكثر من موقع.

وفي السياق، قالت مصادر محلية إن أبناء قبيلة عبيدة قاموا بقطع الخط الإسفلتي الرابط بين صافر والعبر في منطقة الرويك كما قاموا بقطع الطريق الرابط بين الردمية العقلة وسوق الرويك.

وأشارت المصادر إلى أن قوات التحالف دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة باتجاه منطقة الرويك في الوقت الذي تقوم فيه القبائل بحشد المقاتلين إلى نفس الموقع.