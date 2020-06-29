شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة محرّمة وشهوة عابرة تنتهي بجثة رضيع في حاوية قمامة بالكويت.. تم خنقه وما حدث مرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 02:02 مساءً - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة عقب تداول تفاصيل حادث صادم، بشأن العثور على جثة رضيع في حاوية قمامة بعدما تم خنقه وعلى الأرجح أن هذا الرضيع هو نتاج علاقة غير شرعية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الأنباء” المحلية فقد فتحت أجهزة بوزارة الداخلية الكويتية، تحقيقا للوقوف على هوية مجهول أو مجهولة تخلص من جثة طفل حديث الولادة، يرجح ان يكون نتاج حمل سفاح في منطقة الصباحية.

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وستحال الجثة ـ بحسب مصدر أمني ـ إلى الطب الشرعي لمعرفة إذا كان الطفل ولد ميتا أو تم خنقه بعد الولادة، باعتبار أن هذه الجزئية مفصلية في تحديد مسمي القضية.

ويقوم رجال المباحث حاليا بتتبع الجاني من خلال كاميرات مراقبة متواجدة في موقع الجثة.

كما نقلت الصحيفة الكويتية عن المصدر الأمني قوله إن كل الاحتمالات قائمة في ملف الطفل، فقد يكون من القى بالطفل داخل كيس قمامة نايلون من سكان الصباحية أو أن المجهول أو المجهولة جاء من منطقة بعيدة للهرب من العدالة.