شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يطلب من زوجته العلاقة الحميمة وهي ترفض لمدة أسبوع ..لن تصدق كيف أنتقم منها وأرتكب جريمة بشعة بحق زوجته !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 02:02 مساءً - في غاية الخطورة إذا شعرت بهذه الأعراض أثناء النوم .. فأنت مصاب بأمراض القلب "شاهد ماهي"
هل تذكرون زينب أبنة قاسم سليماني التي ناشدت عبدالملك الحوثي بالثأر لمقتل والدها ؟؟.. شاهدوا بمن تزوجت اليوم ومن هو العريس؟
عــــــاجل : أمريكا تباغت الجميع وتوجه ضربة قوية لـ "أردوغان " وتقوم بهذا العمل الصــــــادم في تركيا !!
تسريبات خطيـــرة ..رئيس عربي يهدد بإحتلال السعودية ..ليس صدام حسين "شاهد ماذا قال ومن يكون ؟؟ "فيديو"
كانت هذه تفاصيل خبر زوج يطلب من زوجته العلاقة الحميمة وهي ترفض لمدة أسبوع ..لن تصدق كيف أنتقم منها وأرتكب جريمة بشعة بحق زوجته !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.