شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما حدث للراقصة سما المصري بعدما نطق القاضي بالحُكم عليها 3 سنوات سجناً بسبب أعمالها الفاضحة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 02:02 مساءً - فور صدور الحكم عليها بالسجن 3 سنوات، انهارت الراقصة الاستعراضية سما المصري مرددة ” أنا معملتش حاجة حسبي الله ونعم الوكيل”. وبحسب وسائل إعلام مصريّة، فقد جرى نقل سما المصري إلى سجن النساء بالقناطر، لتنفيذ حكم حبسها الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية. جديد الخليج 365 Advertisements وعاقبت المحكمة المصرية سما المصري بالحبس 3 سنوات في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة. كما أوقعت المحكمة على “سما” غرامة مالية قيمتها 300 ألف جنيه مصري (نحو 20 ألف دولار)، إضافة إلى وضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات عقب نهاية مدة حبسها الأساسية.

د

ونسبت المحكمةللراقصةالاستعراضية عدةتهم، من بينها ارتكاب جرائم نشر صور

ٍت خاصةبها بمواقع

ومقاطع مرئية ُمصورةلها خادشةللحياء العام عبر حسابا

إلكترونيةللتواصل الاجتما،وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة

كما اتهمت المحكمة، سما المصري إعلانها بالطرق ال ُمتقدمة دعوةتتضمن إغراء

بالدعارةولفت الأنظار إليها،واعتداءها ع مبادئ وقيم أسرية المجتمع المصري،

وإنشاءهاوإدارتهاواستخدامها تلك المواقع والحسابات ع الشبكةالمعلوماتيةبهدف

ارتكاب الجرائم المذكورة

وتعد الإعلاميةريهام سعيد ممن قدم بلاغات ضد سما المصري،وكانت قد علقت ع

القبضعليها، بأنهاكانت تتم أن تعيش حياة هادئةبعيدة عن المشاكل والعداوات،

لافتةإ أنها لن تدخل حرب مجد ًدا ح لوتمت م

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما حدث للراقصة سما المصري بعدما نطق القاضي بالحُكم عليها 3 سنوات سجناً بسبب أعمالها الفاضحة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.