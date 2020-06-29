هل تذكرون قاسم سليماني بعد أقل من 6 أشهر على مقتل والدها.. الإعلان عن زواج ابنة قاسم سليماني .. ومفاجأة بشأن هوية العريس (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 29 يونيو 2020 02:02 مساءً - كشف باحث في الشأن الإيراني صورة توثق زواج زينب قاسم سليماني بأحد قيادي حزب الله اللبناني.

وعلق مجيد الأحوازي، على الصورة التي نشرها على حسابه في تويتر :" زينب سليماني ابنة قاسم سليماني تتزوج اللبناني رضا هاشم نجل هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان". بدوره، أوضح أحد رواد تويتر على نبا زواج ابنة سليماني بالقول : " ذكر أن هاشم صفي الدين هو ابن خالة حسن نصر الله ، يعني بالمصري : آوسرة مع بعتشينا

والصورة التي تم تداولها ، تحمل اسمين "السيد رضا هاشم صفي الدين" و"زينب قاسم سليماني"، كتبا باللون الذهبي تحت صورة للشموع تتوسطها كلمة "حسب" باللغة الإنجليزية.

وكانت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية هي أول وسيلة إعلامية إيرانية تنقل الخبر، وتداول بعدها ناشطون إيرانيون في الساعات الأولى من فجر اليوم، نبأ عن زواج زينب قاسم سليماني من رضا هاشم صفي الدين.

يذكر أنه كان من آخر المشاهد التي ظهرت فيها زينب سليماني وهي تتوسل لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني مطالبة بثار أبيها قائلة : " أريد عمي حسن يرد على مقتل أبي ويأخذ بأثر دماء أبي من أمريكا".

كما ظهرت زينب سليماني في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مقتل أبيها ، وهي تتحدث باللهجة اللبنانية.

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