وزارة النفط تدعم مستشفى الكلى في عزان بشبوة بمنظومة حاسوب متكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - شبوة

دعمت وزارة النفط والمعادن بواسطة الشركة اليمنية للغاز، بمنظومة ووحدة حاسوب داخلية ومتكاملة مع برامج تشغيلها للمستشفى الخيري لأمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية بمدينة عزان بمحافظة شبوة.



وأكد مدير عام مديرية ميفعة في شبوة محمد بافقير، أهمية الدعم التقني المقدم من الوزارة لمشروع المستشفى الخيري .. مثنيا على تواصل دعم وزارة النفط ممثلة بالوزير المهندس اوس العود .. مشيرا إلى أهمية مواصلة ذلك الدعم بالمساهمة في استكمال ما تبقى من تجهيزات ليتنسى تشغيل المستشفى بأقرب وقت ممكن.

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من جانبه لفت نائب مدير عام مكتب وزارة النفط بمحافظة شبوة علي خيران، إلى استعداد الوزارة لتقديم دفعة أخرى من المساعدات للمستشفى.

من جهته استعرض مدير المستشفى ناصر امذيب، ما تم انجازه من مشروع المستشفى وما تبقى من احتياجاته الأساسية.

حضر التسليم ممثل الحكومة في تشغيل القطاع النفطي بمحافظة شبوة المهندس صالح باعوضة، ومدير عام هيئة الاستكشافات النفطية المهندس عبدالله الطوسلي وممثل شركة الغاز المهندس مبارك الحارثي.