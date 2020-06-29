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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرية الأمريكية والتحالف يضبطان سفينة محملة بالأسلحة قبالة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
ضبطت قوات التحالف العربي بالإشتراك مع البحرية الأمريكية، الأحد، سفينة تجارية محملة بكميات كبيرة من الأسلحة بالقرب من سواحل مدينة المكلا
وقالت مصادر، إن قوات خفر السواحل اوقفت سفينة خشبية محملة بكمية من الأسلحة النوعية تقطرها لميناء الشحر يُعتقد أنها متوجهة لسواحل مدينة شبوة القريبة
و أكدت أن القوات تحفظت على شحنة الأسلحة المضبوطة بالحوض المائي لميناء الشحر السمكي شرق مدينة المكلا، تمهيدًا للتعامل معها وفق القوانين الدولية.
حيث حلقت مروحيات تابعة للتحالف، في أجواء المدينة وسط إغلاق و تشديد كامل للمنطقة المحيطة بالميناء.
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