شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/487860/ مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487878/ مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487879/ تعز.. الشرطة العسكرية تطلق حملة لضبط مطلوب أمنيًا https://www.elyamnelaraby.com/487889/ مسام: انتزاع أكثر من ألف لغم وذخيرة خلال أسبوع Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/487890/ خبيرة أمريكية: عمل "الجهاز الأمني النسائي الحوثي" يشبه ما يحدث في إيران https://www.elyamnelaraby.com/487891/ مواطنون يشكون توزيع مواد إغاثية فاسدة في إب https://www.elyamnelaraby.com/487892/ فتح مضاريف مناقصات لتوريد وتركيب مولد كهربائي إسعافي لمستشفى الثورة بتعز https://www.elyamnelaraby.com/487894/ إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي بقرية بيت مغاري بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487898/ مقتل 5 من القيادات الحوثية خلال مواجهات بجبهة قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/487904/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.