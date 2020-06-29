إحباط تهريب كميات من الحشيش والقات بنقطة راس حويرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 الخليج 365 - المكـلا أحبط أفراد نقطة راس حويره التابعة لمعسكر الأدواس كمية من الحشيش مخبأة بإحكام تحت غطأ الراس " العمامة" حيث عثروا عليه بالتدقيق في تفتيش الأشخاص المارين في النقطة والمركبات .

كما تمكن افراد النقطة من إفشال تهريب كميات كبيرة من القات يحاول المهربون تمريره بأساليب مبتكرة وجديدة مخالفين بذلك قرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمنع دخول وبيع القات . Advertisements وعقب إفشال العمليتين تم إتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وإحراق كميات القات المضبوطة والمكتوبة بمحضر الضبط أمام المخالفين وإحالة قضية تهريب الحشيش للجهات المعنية مع المواد المضبوطة معه . وثمنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية كل الجهود المبذولة من قبل قيادة و ضباط وصف ضباط وأفراد معسكر الأدواس في سبيل تثبيت دعائم الأمن والإستقرار الذي تنعم به مدن ساحل حضرموت وتطبيق القرارت الصادرة من الجهات العليا بالمحافظة وضبط المخالفين وتسليمهم لجهات الإختصاص.

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