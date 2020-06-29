إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي بقرية بيت مغاري بحيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 أحبطت القوات المشتركة، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، غرب قرية بيت مغاري بمديرية حيس جنوب الحديدة. Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية قامت بحفر خناق واستحداث متارس غرب بيت مغاري وتنفيذ محاولة تسلل على مواقع القوات المشتركة. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة رصدت تحركات الحوثيين في اطراف منطقة الحلة وشعب بني زهير شمال غرب قرية بيت مغاري وخاضت معها اشتباكات عنيفة انتهت بانسحاب المليشيات بعد تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وتحاول المليشيات الحوثية منذ إعلان الهدنة الأممية تصعيد عملياتها العسكرية لإحداث اي انتصار يعد الثقة لعناصرها المتقهقرة ولكن دون جدوى حيث تتوالى خسائرها تباعاً على أيادي القوت المشتركة.

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