شكرا لقرائتكم خبر عن "امسحوها واستروا علي".. فنانة بحرينية تثير جدلا واسعا بين متابعيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة البحرينية المعروفة حنان رضا، موجة جدل واسعة بين متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتذارها عن نشر صورة فاضحة لها لكن المفاجأة كانت بما كشفه الجمهور عن حقيقة ما ذكرته عن تلك الصورة الفاضحة.

متابعو حنان رضا اتهموها بأنها تتبع طرقا غير مشروعة لجذب الانتباه لها بعدما أصبحت بعيدة عن الأضواء، حيث اكتشفوا أن هذا مجرد خدعة للفت الأنظار إليها وأنها لم تنشر أي صور فاضحة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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البداية كانت مع كتابة حنان منشورا عبر حسابها في ”سناب شات“ تقول فيه: ”الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلًا“.

وأضافت: ”أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه“، متابعةً ”أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم“.

لكن المفاجأة التي أثارت غضب الجميع هو اكتشاف المتابعين على السوشيال ميديا أنه لا يوجد أي صورة ولم يقم أحد بتداولها أو رصدها من الأساس، وأنها اختلفت تلك القصة لأنها أصبحت بعيدة عن الأضواء ليعود الحديث عنها من جديد.

وقال أحد النشطاء فاضحا الفنانو البحرينية: ”‏‎السالفة ومافيها حنان رضا شافت الأضواء راحت عنها وحبت تسلط الأضواء عليها بطريقتها الخاصة وسوت مقلب إنه نشرت صورة غير لائقه لها ف سناب وتطلب من الناس اللي صوروا الشاشة يحذفون الصورة“.

وأضاف ”بس في اغبياء كثار أكلوا المقلب وصارلهم ساعات وهم يدورون صورتها المنتشرة وفي الحقيقة مافي أي صورة هه“.

وسخر آخرون مما فعلته الفنانة البحرينية وأخذوا من فعلتها مادة للسخرية والاستهزاء بها.

وكانت حنان رضا أطلقت في أواخر 2015 فيديو كليب ”سمّوا عليه“ ولاقت الأغنية نجاحا باهرا في الخليج وتخطت 25 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وكان آخر أعمالها في أواخر العام 2016 أغنيتها ”لف ودور“ ثم توارت عن الأضواء قبل أن تظهر مجددا بهذه المنشورات المثيرة للجدل.