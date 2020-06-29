شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفاتنة سما المصري تنهار بعد قيام السلطات المصرية بهذا العمل معها والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements الة من الصدمة انتابت الفنانة المصرية سما المصري، بعد نطق القاضي بحكم حبسها 3 سنوات بتهمة الفجور والفسق بسبب الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور صدور الحكم انهارت سما المصرى من البكاء، وردت موجهة حديثها للقاضي: "أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل".

وقبل النطق بالحكم ظهرت الفنانة المصرية مرتدية "النقاب وكمامة" خلال جلسة المحاكمة

من جانبه، أكد محامي سما المصري، أشرف ناجي، أنه سيتقدم باستئناف على حكم الحبس 3 سنوات والغرامة 300 ألف جنيها، الصادر ضد موكلته من المحكمة الاقتصادية.

وأضاف أنه سيبدأ إجراءات الاستئناف عقب الاطلاع على حيثيات الحكم في القضية.

وقضت محكمة الجنح الاقتصادية المصرية، أمس السبت، بمعاقبة الراقصة سما المصري، بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات، لإدنتها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفاتنة سما المصري تنهار بعد قيام السلطات المصرية بهذا العمل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.