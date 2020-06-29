شكرا لقرائتكم خبر عن صدق اولاتصدق... هذه الشجرة تنهي مرض كورونا من جسد الانسان والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements سط أشجار الغابة الكثيفة في بيرو توجد واحدة من أشجار سينشونا أوفيسيناليس القليلة المتبقية المهددة بالانقراض، وهي أشجار رفيعة يصل طولها إلى 15 مترا، وموطنها سفوح جبال الإنديز.

الشجرة شكلت تاريخ البشرية لقرون ونسجت حولها أساطير عديدة.

عالمة بيولوجيا بالمتحف الوطني بالدنمارك ناتالي كانالز تقول إن الشجرة تنحدر من منطقة غابات الأمازون في بيرو، حيث إن المركب الذي يستخرج من هذه الشجرة أنقذ حياة الملايين على مر التاريخ.

ويستخرج من لحاء هذه الشجرة النادرة مادة الكينين، التي تعد أول عقار لعلاج الملاريا في العالم.

ولقي اكتشاف هذه المادة ترحيبا من البعض منذ مئات السنين.

وفي الأسابيع الماضية أصبحت هذه المادة الطبية محل جدل عالمي واسع، حيث روج البعض للبدائل المخلقة معمليا لمادة الكينين، مثل كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين، كعلاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن متنزه مانو الوطني، يتميز بالتقاء حوض الأمازون مع جبال الإنديز جنوب غربي بيرو، بتنوعه الحيوي الفريد من نوعه، حيث تمتد هذه المحمية الطبيعية الخضراء، التي يلفها الضباب وتغطيها متاهة من النباتات المتسلقة وتغلب عليها الطبيعة البكر، على مساحة 1.5 مليون هكتار.

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