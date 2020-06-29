شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال “العمق الأكبر” يضرب القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شعر سكان القاهرة والجيزة بهزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، فيما لم يتم رصد أي توابع للزلزال في مصر، ولم يحدث تأثير مدمر أو انهيارات لمباني.

وأعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية في مصر، خالد القاضي، أن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، سجلت الهزة الأرضية وموقعها 218 كم جنوب شرق إزمير. وأوضح القاضي أن مركز الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والجيزة بمدينة أزمير التركية، وهو أكبر عمق زلزال حدث في الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 65 كيلو مترا. وأوضح أن الشعور بالزلزال في مناطق الدلتا كان أقل من القاهرة والجيزة، كون هذه المنطقة تعتبر طينية، ويحدث فيها امتصاص للهزات الأرضية.