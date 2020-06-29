شكرا لبحثكم عن خبر هذه العلامات تشير إلى اقتراب إصابتك بمرض بـ "السكري" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت أخصائية أمراض الغدد الصماء الدكتورة ناديجدا مكسيموفاعن كيفية تحديد احتمال الإصابة بمرض السكري في مرحلة مبكرة.

مقدمات السكري

وأكدت أن الأطباء يستخدمون مفهوم مقدمات السكري، التي يكون فيها مستوى سكر الغلوكوز في الدم أعلى من المعدل الطبيعي قليلا، ولكن لا يمكن اعتباره حالة مرضية.

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وأضافت: "كل شخص من بين 13 شخصاً، يعاني من حالة مقدمات السكري، ويعاني سدس الأطفال الذين يولدون من أمهاتهم خلال فترة الحمل يعانين من ارتفاع مستوى السكر من هذه الحالة أيضا، و84% من هذه الحالات تطورت إلى مرض السكري”.

يقول الدكتور محمد كمال أستاذ أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكر بطب الأزهر، إن الكشف المبكر لمرض السكر النوع الثاني، له أهمية كبيرة لتجنب حدوث مضاعفات لمريض السكر، مضيفًا أن من المعروف أن مرض السكر يسبق تشخيصه بعدة شهور، أو عدة سنوات وهذا ما يمثل خطورة على المريض، لأن المرض موجود وسابق لميعاد التشخيص.

وأكد كمال، أن الكشف المبكر عن مرض السكر، ينقسم إلى نوعين النوع الأول يظهر لديه أعراض وعليه الانتباه إلى هذه الأعراض و التوجه إلى الطبيب فورًا للكشف الطبى وهذه الأعراض تتمثل فى زيادة معدلات التبول والعطش ونقص الوزن، والقسم الثانى غير مصاحب بالأعراض السابقة، ولذلك يلزم الكشف الدورى بشكل سنوى على الناس الذين يتوافر لديهم بعض الشروط مثل زيادة الوزن والسمنة والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين يعانون من ارتفاع الدهون بالدم، وأيضا الناس الذين لديهم تاريخ عائلى لمرض السكر، وممن تتجاوز أعمارهم الـ45 عاما والسيدات اللاتى يعانين من ارتفاع السكر المصاحب للحمل، وهذه الفئة يستلزم الكشف الدورى عليهم وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص مرض السكر مبكرا، وذلك من أجل تجنب حدوث المضاعفات الخاصة بمرض السكر خاصة المضعفات الخاصة بالقلب، وقصور الشرايين التاجية، وأيضا مضاعفات العيون، وخاصة الانفصال الشبكى، والمضاعفات الخاصة بالكلى، والتى قد تنتهى بالفشل الكلوى.

وينصح كمال، المرضى بالكشف الدورى وعمل الفحوصات اللازمة سنويا وخاصة الفئة ذات عوامل الخطورة العالية.