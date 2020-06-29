4 علامات تظهر على العين تؤكد الإصابة بكورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الطبيب المصري أحمد نجيب أخصائي طب وجراحة العين، أن العدوى بفيروس كورونا تنتقل عن طريق إفرازات العين والأنف بحسب صحيفة الأخبار.
وأضاف نجيب أن الشخص الذي اكتشف فيروس كورونا في الصين كان طبيب عيون، مشيرًا إلى أن أطباء العيون هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أكثر من أطباء الصدر لتقارب المسافة بينهم وبين المريض المصاب بكورونا.
وأوضح نجيب أن هناك بعض العلامات التي تؤكد انتقال الفيروس مثل احمرار وحكة في العين تشبه أعراض الحساسية، أو حدوث مشكلة في الأوعية الدموية والتهابات. ونصح أخصائي الطب وجراحة العيون، بضرورة غسيل الأيادي باستمرار والحفاظ على نظافتهما مشددًا على عدم لمس الأعين باستمرار لتفادي فيروس كورونا.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعراضا جديدة «احمرار العين .. حكة .. التهابات»، هذه العلامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا، خلاف الأعراض الشائعة، مثل السعال أو الحمى أو الإرهاق أو ضيق التنفس أو آلام العضلات.
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