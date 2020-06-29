فتح مضاريف مناقصات لتوريد وتركيب مولد كهربائي إسعافي لمستشفى الثورة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

تعز - الخليج 365

عقدت لجنة فتح المضاريف المكلفه من محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان، برئاسة المهندس مهيب الحكيمي وكيل المحافظة للشؤون الفنية، جلسة علنية لفتح مضاريف مناقصات لتوريد وتركيب مولد كهربائي اسعافي لمستشفى الثورة العام بتعز بقدرة 400 كيلوا فولت وبكلفة تقديرية بلغت 39 مليون ريال.

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وفي الجلسة العلنية لفتح المضاريف التي عقدت بديوان عام المحافظة بحضور 3 موردين من اصل 5 من الذين تقدموا للمناقصة، وبحضور ايضا الدكتور عبدالرحيم السامعي القائم باعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة والاستاذ احمد مرشد المشمر مدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة ومدير المشتريات محفوظ المقطري.

هذا وستخضع تلك العطائات للتحليل الفني والمالي والقانوني، من قبل اللجنة المكلفة بذلك وسيتم الاعلان عن ارساء المناقصات للمتقدمين الفائزين بتوريد المولد وتركيبه وفق العقد المبرم وبحسب البرنامج الزمني المتفق عليه.