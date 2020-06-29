مواطنون يشكون توزيع مواد إغاثية فاسدة في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

إب - الخليج 365

اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة إب توزيع مواد إغاثية وإنسانية فاسدة ومنتهية الصلاحية بعدد من البلدات والمناطق بعدد من مديريات المحافظة.



وأفاد سكان محليون، أن منظمة الغذاء العالمي وزعت دقيق فاسد على المواطنين في مديرية المشنة بمدينة إب وبداخله بعض الحشرات وغير صالح للاستخدام.

وأكد مواطنون، أن فساد الدقيق الموزع على المواطنين ناجم عن سوء التخزين وبقائه فترة طويلة في المخازن نتيجة تدخلات مليشيا الحوثي في عملية التوزيع والتي تعرقل عملية التوزيع وتتسبب بتأخير عملية الصرف لأوقات طويلة تكون سبب في فساد الدقيق.

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وفي وقت سابق اشتكا مواطنون توزيع إحدى المنظمات الإنسانية أغذية فاسدة غير صالحة للإستخدام الآدمي ومنها مادتي البر والدقيق على المواطنين في مديريات العدين ومذيخرة وفرع العدين غرب المحافظة، وسط صمت وتخادم بين المليشيا والمنظمات الإغاثية.

وانتقد المواطنون إجراءات المنظمات وصرفها مواد فاسدة ومنهية الصلاحية بعد تخزينها لوقت طويل نتيجة رفض مليشيا الحوثي عمليات الصرف ووضع شروط تعجيزية لعملية الصرف.

وتمارس مليشيا الحوثي الإنقلابية على المنظمات إجراءات معقدة تتسبب بفساد وانتهاء عدد من المساعدات الإنسانية في الوقت الذي يكون المواطن بأمس الحاجة لتلك المساعدات التي يحرم منها الكثير من المواطنين.