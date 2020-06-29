تعز.. الشرطة العسكرية تطلق حملة لضبط مطلوب أمنيًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

تعز - الخليج 365

أعلنت الشرطة العسكرية بمحافظة تعز، تسيير حملة عسكرية لضبط أحد المطلوبين أمنيًا.



وقال قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني، في بيان له، إن الحملة انطلقت لضبط المدعو هائل الدغيش في منطقة السمسرة والذي قام باحتجاز أحد اعضاء اللجنة المكلفة بتحصيل ضريبة القات.

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وكان محافظ تعز نبيل شمسان شكّل في 17 يونيو/حزيران الجاري لجان تتولى تحصيل ضريبة القات والقيام بربط وتحصيل الضريبة.

وأشار الخولاني إلى أن الحملة العسكرية تمكنت من إطلاق سراح عضو اللجنة وملاحقة المدعو الدغيش، وأن اللجنة ما تزال مستمرة في عملها.

وأضاف أن "قوات الشرطة العسكرية لن تسمح بإهدار موارد الدولة، وستضرب كل يسعى للعبث بالمال العام". متوعدًا بملاحقة المطلوبين أمنيًا المخلين بالأمن والاستقرار ومن يقف خلفهم.