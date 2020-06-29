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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المديرية بقذائف الهاون، والار بي جي، بشكل عشوائي في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 على منازل المواطنين.
وأضافت المصادر أن القصف والاستهداف الحوثي تسبب بخلق حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين القاطنين في منازلهم.
وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات الحوثية
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