اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية.

 

وأوضحت مصادر محلية في حيس،  إن مليشيات الحوثي أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على أماكن سكنية متفرقة مكتضة بالمواطنين في أطراف ومركز المدينة.

Advertisements

 

 

وأكدت المصادر إن حي ربع الحضرمي تعرض للقصف الحوثي بشكل هستيري وعشوائي مما تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين.

 

وتتعرض الأحياء السكنية في مديرية حيس لعمليات استهداف وقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيات الحوثي بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين العزل وتضرر منازلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا