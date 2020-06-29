مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية.



وأوضحت مصادر محلية في حيس، إن مليشيات الحوثي أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على أماكن سكنية متفرقة مكتضة بالمواطنين في أطراف ومركز المدينة.

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وأكدت المصادر إن حي ربع الحضرمي تعرض للقصف الحوثي بشكل هستيري وعشوائي مما تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين.

وتتعرض الأحياء السكنية في مديرية حيس لعمليات استهداف وقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيات الحوثي بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين العزل وتضرر منازلهم.