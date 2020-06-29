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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية.
وأوضحت مصادر محلية في حيس، إن مليشيات الحوثي أطلقت عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على أماكن سكنية متفرقة مكتضة بالمواطنين في أطراف ومركز المدينة.
وأكدت المصادر إن حي ربع الحضرمي تعرض للقصف الحوثي بشكل هستيري وعشوائي مما تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين.
وتتعرض الأحياء السكنية في مديرية حيس لعمليات استهداف وقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيات الحوثي بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين العزل وتضرر منازلهم.
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