شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الانتقالي يثلج صدور كل ابناء المحافظات الشمالية بقرار تاريخي شجاع ويعتبرهم جزء من المجتمع ويحذر من اي ممارسات عنصرية ضدهم (صورة ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً (الخليج 365_متابعات)
أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة سقطرى ، المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي ، أن أبناء الشمال جزء من المجتمع السقطري ، وأنه لن يسمح بأي ممارسات استفزازية تجاههم من أيٍ كان .
جاء ذلك ، خلال لقاء الثقلي المُكلف بمهام رئيس الإدارة الذاتية في سقطرى، يوم الأحد ، بعدد من عقّال ومشايخ أبناء الشمال القاطنين في أرخبيل سقطرى .
وطمأن رئيس انتقالي سقطرى أبناء الشمال بأنهم جزء من المجتمع السقطري ، مؤكدا أن هناك أقلاماً مأجورة تسعى لجلب الفتن وتعكير الصفو المجتمعي في المحافظة .
وحذّر الثقلي في الوقت نفسه العاملين في القطاع التجاري من مخالفة القوانين وتحديدا فيما يخص بيع الألعاب النارية ، كونها تعد من العادات والظواهر الدخيلة على المجتمع السقطري .
إلى ذلك ، ثمّن عقّال ومشايخ أبناء الشمال في سقطرى الجهود المبذولة من قبل رئيس المجلس الانتقالي وحرصه الدائم على استتباب الأمن وعودة الاستقرار والسكينة العامة للمحافظة ، مؤكدين وقوفهم إلى جانب أبناء سقطرى ومجتمعها الطيب المسالم الذي احتضن كافة الشرائح وبصدر رحب .
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